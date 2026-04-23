Caso escort, intervengono i legali di Calafiori: "È estraneo in tutto e per tutto alla vicenda"

Nessun calciatore il cui nome è comparso all'interno delle "parole chiave" indicate dalla Procura di Milano nell'inchiesta che ha portato ai 4 arresti ai domiciliari delle persone facenti parte della Ma.De Milano, presunta società "schermo" che sarebbe coinvolta in un giro di prostituzione, è indagato. Chiaramente però ai giocatori non fa piacere vedersi associati al caso escort, anche perché non obbligatoriamente i profili che sono stati menzionati hanno fatto uso di quel "servizio extra".

Nella lunga lista che è stata diffusa nella giornata di ieri, compare anche Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale. I loro legali si sono affrettati a precisare come l'ex Bologna "non compare in nessun atto dell’indagine attualmente in corso sui Signori Buttini-Ronchi e sulle di loro attività. L'l’unica circostanza obiettiva allo stato nota è che il Sig. Calafiori è estraneo ad essa in tutto e per tutto".