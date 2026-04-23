Caso escort, la precisazione di Leao: "Non sono coinvolto e non ho commesso reati"

In questi giorni tiene banco l'indagine della Guardia di Finanza a proposito di un giro di escort che avrebbe visto coinvolti alcuni calciatori della nostra Serie A, dei quali però nessuno attualmente risulta iscritto al registro degli indagati, e tra i nomi che sono emersi figura anche quello di Rafael Leao.

Tanto che lo stesso attaccante del Milan ci tiene a precisare adesso quale sia la sua posizione. Ha scritto Leao, sulle sue Instagram Stories: "In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento un'inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo al fatti oggetto dell'inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato".

E ancora, prosegue e conclude Leao nel suo lungo post social: "Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione".