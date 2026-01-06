La Roma va, nel segno dei più discussi: Dovbyk e Ferguson, ecco la risposta al mercato

La Roma vince e lo fa nel segno dei giocatori più discussi di questa prima parte di campionato. Prima Evan Ferguson stappa la sfida contro il Lecce. Nella ripresa subentra al suo posto Artem Dovbyk e tempo 10 minuti scarsi, mette anche lui la firma nella sfida. La nota stonata per l'ucraino è lo stop, che sembra di tipo muscolare, accusato poco dopo, che lo ha costretto a chiedere il cambio.

C'è da attendere dunque per sapere di più sulle condizioni del centravanti ucraino, ma intanto Gasperini ha avuto un messaggio forte e chiaro dai giocatore che ormai sono considerati da tanti come i giocatori da sostituire al più presto in vista del rush nella seconda parte di questa annata. Per una Roma che sogna in grande - o quantomeno di tornare in Champions - servono i gol e si parla sempre con più insistenza di Giacomo Raspadori. Il ds Massara nel prepartita ha annunciato novità in un senso o nell'altro attese a breve. Più complesso Zirkzee, ma il segnale è chiaro: qualcuno davanti dovrà arrivare.

Magari è anche per questo che Gasperini ha evitato di parlare nel post-partita, per evitare di alimentare polemiche per il fatto che ancora non è arrivato nessuno nel ruolo. Facile intuire dunque che gli stessi Ferguson e Dovbyk rimangono in una sorta di limbo: in campo si sono ritrovati, fuori rimangono in discussione. In un mercato di gennaio che sarà tutto da seguire.