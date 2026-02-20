La salvezza si decide ora: calendari a confronto, da Pisa e Verona a Parma e Sassuolo
Fino a dove si devono preoccupare, in Serie A, per la lotta salvezza? Tutti liberi di fare gli scongiuri, ma una certa idea la si può già avere a tredici gare dal termine. L'antipasto della 26esima giornata già è abbastanza indicativo e mette di fronte Sassuolo e Verona. Di fatto da un lato i neroverdi possono chiudere virtualmente la pratica, in caso di vittoria, dall'altro i gialloblu sperano nei tre punti per riaccendere la speranza.
Le prossime 5 gare comunque decideranno molto in merito. Vediamo dunque cosa dice il calendario, fra febbraio e marzo, per le squadre maggiormente indiziate per sudare la permanenza in A.
Il calendario del Verona (14 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): SASSUOLO, Napoli, BOLOGNA, Genoa, ATALANTA.
Il calendario del Pisa (14 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): FIORENTINA, Bologna, JUVENTUS, Cagliari, COMO.
Il calendario della Fiorentina (21 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Pisa, (più il ritorno in Conference con lo Jagiellonia), UDINESE, Parma, CREMONESE.
Il calendario del Lecce (24 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Inter, COMO, Cremonese, NAPOLI, ROMA.
Il calendario della Cremonese (24 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): ROMA, Milan, LECCE, Fiorentina, PARMA.
Il calendario del Genoa (24 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Torino, INTER, Roma, VERONA, Udinese.
Il calendario del Torino (27 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): GENOA, Lazio, NAPOLI, Parma, MILAN.
Il calendario del Cagliari (28 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Lazio, PARMA, Como, PISA, Napoli.
Il calendario del Parma (32 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): MILAN, Cagliari, FIORENTINA, TORINO, Cremonese.
Il calendario del Sassuolo (32 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Verona, Atalanta, LAZIO, Bologna, JUVENTUS.
Il calendario dell'Udinese (32 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): BOLOGNA, Fiorentina, ATALANTA, Juventus, GENOA.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli