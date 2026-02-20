Sassuolo-Verona, le probabili formazioni: confermato Lipani, uomini contati per Sammarco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Hellas Verona (Venerdì 20 febbraio, ore 20.45, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Fabio Grosso dovrà rinunciare agli squalificati Tarik Muharemovic e Nemanja Matic in quello che può essere considerato una sorta di primo match ball per la salvezza. Dubbi soprattutto in difesa perché davanti a Muric sono due le opzioni: difesa con Walukiewicz centrale al fianco di Idzes e fasce con due terzini veri come Coulibaly e Garcia (ballottaggio apertissimo con Doig) oppure Walukiewicz ancora dirottato a destra con Romagna difensore centrale. Per il resto confermatissimo lo schieramento con Koné, Lipani e Thorstvedt in mediana, Berardi, Pinamonti (in vantaggio su Nzola) e Laurienté in attacco.

(da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva l'Hellas Verona

Rispetto a Parma, Sammarco recupera Suslov, che però andrà in panchina, perdendone 4: Belghali e Serdar (si opera lunedì) per infortunio, Akpa-Akpro e Orban per squalifica. Scelte obbligate soprattutto a centrocampo, con ben 5 ragazzi della Primavera convocati. In porta Montipò, dietro tocca ancora a Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmundsson, sulle due fasce Bradaric e Frese nel 3-5-2. In mediana Niasse, Al-Musrati e Harroui, davanti Sarr e Bowie. (da Verona, Daniele Najjar)