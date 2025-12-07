La sblocca la Lazio: Isaksen di tap-in, Bologna sotto 1-0 all'Olimpico
TUTTO mercato WEB
La Lazio passa in vantaggio all'Olimpico! Al momento della medicazione fuori dal campo di Casale, che ha accusato un problema fisico nel corso del match, il Bologna si è ritrovato scoperto sul fianco sinistro: il tentativo di Zaccagni ha trovato l'ottimo intervento di Ravaglia, ma sulla respinta Isaksen è stato il più lesto e veloce ad avventarsi sul pallone e spingere in porta l'1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile