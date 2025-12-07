La sblocca la Lazio: Isaksen di tap-in, Bologna sotto 1-0 all'Olimpico

La Lazio passa in vantaggio all'Olimpico! Al momento della medicazione fuori dal campo di Casale, che ha accusato un problema fisico nel corso del match, il Bologna si è ritrovato scoperto sul fianco sinistro: il tentativo di Zaccagni ha trovato l'ottimo intervento di Ravaglia, ma sulla respinta Isaksen è stato il più lesto e veloce ad avventarsi sul pallone e spingere in porta l'1-0.

Segui il live di Lazio-Bologna!