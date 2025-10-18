Latina, Bruno: "Non mi guardo indietro. Gli errori fanno parte del percorso"

In vista della gara di campionato di oggi contro il Giugliano, il tecnico del Latina Alessandro Bruno ha commentato in conferenza stampa: "E' una partita importante, contro un avversario da rispettare che ha un organico di livello pur essendo in difficoltà. Non mi fido assolutamente del Giugliano, dobbiamo fare attenzione - ha esordito il mister nerazzurro -. Dal punto di vista psicologico ci arriviamo bene, siamo più liberi e con meno ansia, il nostro percorso è positivo, stiamo facendo bene la fase difensiva ma dobbiamo mettere dentro qualche giocata in più tra quelle che proviamo in settimana.

Dobbiamo migliorare nelle transizioni - ha proseguito - essere più incisivi con i quinti e negli inserimenti delle mezzali. La squadra sta crescendo, i ragazzi sono stati bravi a recepire il nuovo assetto. Domani sarà una partita pericolosa, l'approccio sarà determinante. Non possiamo pensare di stravincere, serve calma, pazienza, fiducia e mantenere la stessa compattezza delle ultime uscite.

A quest'incontro tengo tantissimo. I punti che abbiamo sono quelli che abbiamo meritato, non mi guardo indietro. Gli errori fanno parte del percorso, adesso guardiamo al futuro con grande fiducia consapevoli che stiamo crescendo e - ha concluso l'allenatore della formazione pontina - dobbiamo continuare su questa strada".