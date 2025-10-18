Como-Juventus è Nico Paz vs Yildiz, Capello: "Giovani e di grande prospettiva"

Como-Juventus è un match fra talenti cristallini. Fra giovani del nostro campionato che sanno incidere nelle partite. Nico Paz contro Kenan Yildiz, una sfida tutta qualità ed estro. Per la gioia dei loro allenatori Fabregas e Tudor. E proprio sui due giocatori si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Fabio Capello:

"Entrambi i ragazzi hanno grande tecnica - ha esordito il mister - forse lo juventino ha una maggiore capacità di utilizzare entrambi i piedi rispetto all’argentino, che ha soprattutto un grande sinistro. Rispetto a lui, il turco ha più capacità di dribbling, è pericoloso nell’uno contro uno e ha ottima visione di gioco e abilità realizzativa. Vede le giocate e la porta e rende meglio come esterno che può rientrare verso il centro del campo".

Per l'ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, Nico Paz si esprime meglio se schierato più centralmente, nonostante anche il numero 10 dei lariani abbia comunque un grande visione di gioco e qualità balistiche. "È un giocatore più lineare rispetto a Yildiz e, forse, più efficace - ha proseguito -. Entrambi comunque sono giocatori non solo giovani ma di grande prospettiva: il Real Madrid di Xabi Alonso, per esempio, Nico Paz non se lo farà certo scappare...".