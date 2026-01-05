Ascari: "Dragusin nome spendibile per la Fiorentina. Miretti? Serve un vertice basso"

Eugenio Ascari, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del possibile arrivo di Radu Dragusin del Tottenham in Toscana: "Sarebbe un altro nome spendibile. Paratici lo conosce benissimo, lo ha portato al Tottenham. Unica cosa è che viene da un infortunio, invece servono giocatori pronti all'uso".

Miretti le piace come fantasista davanti?

"È un gran giocatore, ma viene impiegato nel 3-4-2-1 come sottopunta accanto agli interpreti della trequarti offensiva più che da mediano. Bisognerebbe trovare un vertice basso del centrocampo, soprattutto se dovesse partire Nicolussi Caviglia".

Come sistemerebbe la difesa della Fiorentina?

"Credo che ormai Vanoli abbia sposato la linea a quattro, col rientro di Gosens gli esterni mi sembrano sistemati. Riguardo ai centrali, se dovesse partire Pablo Mari darei fiducia a Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Un'entrata potrebbe essere quella di Baschirotto, anche se non so quale salto di qualità potrebbe far fare alla Fiorentina. Non servono acquisti tanto per fare".

Che mercato sarà?

"Ci sta che emergano nomi mai usciti prima, come Solomon. Di solito si nascondono gli obiettivi per non rischiare di farle saltare. Ieri è stato compiuto un passo fondamentale, però occhio agli eccessivi entusiasmi come dopo la gara con l'Udinese. Piedi per terra. Il calendario non è facile".