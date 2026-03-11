La serata magica di Arbeloa: mosse perfette, Guardiola incartato e senza via di scampo

Una serata da ricordare per Alvaro Arbeloa, al suo primo grande successo da allenatore del Real Madrid. La squadra spagnola ha dominato l’andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City con una prestazione tatticamente perfetta, tra pressione e gestione, lasciando Pep Guardiola e i suoi uomini in balia degli eventi. L'ex difensore ha azzeccato tutte le scelte: ha lanciato Alexander-Arnold, frenato dagli infortuni fino a questo momento e autore di una prestazione di grande personalità; ha schierato ancora una volta Huijsen, fischiato nelle precedenti apparizioni e oggi osannato dal Bernabéu, mentre Mendy ha giocato da titolare per la seconda partita consecutiva dopo il lungo stop.

La grande sorpresa è stata la scelta di schierare Thiago Pitarch, giovanissimo centrocampista classe 2007. Il 18enne ha riscritto la storia del Real diventando il giocatore spagnolo più giovane a scendere in campo da titolare con le merengues in una gara di fase a eliminazione diretta della Champions League, battendo il record di Raul (18 anni e 220 giorni contro i 18 anni e 253 giorni dell’ex capitano).

Davanti, poi, il Real ha brillato con un tridente che non ha lasciato punti di riferimento: Brahim Diaz pericoloso e incisivo, Güler sempre preciso e puntuale nelle giocate, e Vinicius, costantemente pericoloso sulle fasce. Ma il vero protagonista è stato Fede Valverde, autore di una tripletta straordinaria da centrocampista totale, con gol da favola e prestazione da vero uomo-squadra. A completare il quadro, la certezza Thibaut Courtois: il portiere belga ha fornito un assist decisivo e compiuto una parata miracolosa nella ripresa, mantenendo inviolata la porta e assicurando al Real una vittoria netta per 3-0. Una serata perfetta.