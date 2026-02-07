Viviano: "Mi presentai nello spogliatoio dell'Arsenal puzzando di vodka"

Curioso aneddoto di Emiliano Viviano nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta edllo Sport. L'ex portiere racconta un episodio che lo ha visto coinvolto durante la sua esperienza all'Arsenal, stagione 2013/14

"Non sono convocato per Everton-Arsenal e faccio serata. Verso le due, esco per fumare una sigaretta e leggo un sms: “Fabianski è stato male: alle sei e mezzo ti viene a prendere un’auto”".

Viviano, però, specifica: "Io avevo bevuto mezza bottiglia di vodka, vado dal mio amico proprietario della discoteca e gli faccio leggere il messaggio. Mi guarda: 'E adesso?'. 'Adesso portami altra vodka'. Sono a casa all’alba, doccia e quando arrivo a Liverpool, nello spogliatoio il grande Santi Cazorla mi dice: 'Puzzi d’alcol che fai schifo'. Unica volta nella mia vita in cui ho avuto quasi un attacco di panico, non ci vedevo e mi ripetevo: 'Se devo entrare, ho chiuso la carriera'".