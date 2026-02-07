Frecciate di Paratici al Tottenham? Frank: "A questa domanda non posso che riderci su"

Il tecnico del Tottenham, Thomas Frank, è stato interpellato circa le parole di Fabio Paratici, che nella giornata di giovedì è stato presentato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Nel corso della conferenza stampa, il dirigente italiano ha posto più volte l'accento sulla serietà della società Fiorentina. Cosa che in Inghilterra è stata percepita come una frecciata al Tottenham. Pertanto i colleghi d'Oltremanica hanno colto l'occasione per chiedere un parere all'allenatore degli Spurs, circa proprio la serietà del progetto Tottenham.

"Abbiamo proprietari molto, molto seri. Non capisco perché me lo chiediate. Non posso che riderci su".

Frank ha aggiunto: "Parlo con loro e sono dalla loro parte e non ho dubbi che facciano sul serio. Penso che sia un po' ingiusto, se non molto ingiusto, giudicarli in base alla sessione di mercato di gennaio. Questa è l'unica sessione di mercato in cui hanno gestito”.