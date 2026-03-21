La sfortuna frena il Grifone ma DDR può sorridere: questo Genoa può giocarsela con chiunque

Gli applausi della Nord, dopo aver sostenuto la squadra per 90 e oltre minuti, la dicono lunga sulla prestazione del Genoa. La squadra di Daniele De Rossi esce sconfitta dal match contro l'Udinese ma testa altissima per la prestazione messa in campo ancora una volta. I rossoblù, specie nel primo tempo, hanno creato molto arrivando spesso alla conclusione ma soltanto l'imprecisione negli ultimi metri e soprattutto la sfortuna hanno strozzato l'urlo di gioia per il gol in gola. E' accaduto prima a Ruslan Malinovskyi e poi a Lorenzo Colombo le cui speranze si sono infrante sulla traversa della porta di Okoye.

L'episodio del rigore

Poi ad inizio ripresa il giallo, l'ennesimo, in area. Kabasele tocca il pallone con il braccio. Collu inizialmente indica il dischetto ma poi richiamato da Aureliano va all'on-field review e valuta il tocco non punibile. Esattamente il contrario di quanto fatto nel girone di andata con il calcio di rigore assegnato per un tocco di braccio di Valentin Carboni a Bologna a tempo scaduto. Un episodio che ha generato le proteste da parte dello stadio e della panchina.

La soddisfazione di mister De Rossi

Al termine del match comunque De Rossi è soddisfatto della prova della sua squadra che adesso si approccia alla sosta per le Nazionali prima del rush finale che prenderà il via a Pasquetta dall'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. La sensazione però è che questo Genoa possa giocarsela contro qualsiasi avversario mettendo in campo, salvo rarissime eccezioni, prestazioni convincenti. Da applausi. Come quelli di ieri sera.