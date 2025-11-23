Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, prosegue la 15ª giornata: in campo le U23, occhi puntati su Cosenza-Benevento

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La domenica della 15ª giornata di Serie C promette scintille in tutti e tre i gironi, con sfide dal peso specifico elevatissimo sia in chiave playoff che salvezza. Nel Girone A, riflettori sul Trento che alle 12:30 ospita l’Inter U23: una gara tra due squadre capaci di alternare exploit e frenate improvvise, con i nerazzurri che inseguono il gruppone playoff e i trentini che cercano stabilità. Alle 14:30 attenzione al Vicenza, capolista e chiamato a difendere primato e ambizioni sul campo dell’Union Brescia, una delle rivelazioni del girone. Spicca anche Novara–Renate, sfida delicata per la zona centrale della classifica, mentre in serata Giana Erminio–Ospitaletto e Lecco–Cittadella chiuderanno una giornata ricca di insidie per le big.

Nel Girone B, la domenica si apre con due sfide alle 14:30 che pesano eccome: Ascoli–Arezzo è un vero scontro diretto d’alta classifica, con gli amaranto chiamati a difendere il primato dagli assalti delle inseguitrici. Impegno difficile anche per la Ternana, che al “Liberati” affronta la Juventus Next Gen: per Liverani un match che può valere tanto anche sul piano personale dopo le ultime settimane complicate. In serata Guidonia Montecelio–Campobasso (17:30) e Sambenedettese–Pineto (20:30) completano il quadro, prima del posticipo di lunedì.

Nel Girone C, il menu è altrettanto ricco. La Cavese (12:30) prova l’impresa contro l’Atalanta U23, mentre alle 14:30 il Catania di Toscano è atteso dalla prova di maturità contro un Latina in cerca di continuità. Cruciale anche Cosenza–Benevento, vero big match tra seconde linee del girone, mentre alle 17:30 la capolista Salernitana vuole continuare a correre contro il Potenza.

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Virtus Verona – Triestina 0-0
Arzignano Valchiampo – Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (DB), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' Clemenza (DB)
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24**, Inter U23 22*, Pro Vercelli 22**, Trento 20, Novara 18, Renate 17, Giana Erminio 16, Lumezzane 16**, AlbinoLeffe 16**, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14*, Dolomiti Bellunesi 14, Pergolettese 13**, Pro Patria 12**, Virtus Verona 12*, Triestina -8

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocata
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Sabato 22 novembre
Ravenna -Gubbio 1-1 1' Di Marco (G), 33' La Mantia (R)
Pianese-Forlì 3-2 32'/56' Bellini (P), 34' Bertini M. (P), 75' aut. Masetti (P), 78' Coveri (F)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 35*, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Carpi 23*, Pineto 22, Ternana 21, Campobasso 20, Forlì 20*, Vis Pesaro 20, Pianese 20*, Gubbio 19, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2*

* una partita in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Sabato 22 novembre
Monopoli – Picerno 0-2
29' e 76' Abreu (P)
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 17**, Team Altamura 16, Cavese 16*, Giugliano 15, Latina 14*, Picerno 13, Sorrento 13, Siracusa 13, Foggia 11.

* una partita in meno
** due partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

