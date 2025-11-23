Fusi: "Il Torino ha dimostrato di essere in crescita. Col Como sarà una partita da gustare"

Torino-Como, una sfida fra filosofie simili e squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Domani alle 18.30, la squadra di Marco Baroni ospiterà quella di Cesc Fabregas nel primo dei monday night della 12a giornata di campionato. Una partita che riguarda molto da vicino Luca Fusi, doppio ex, L'ex centrocampista dei granata e dei lariani ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport partendo dallo stato di forma dei piemontesi dopo lo 0-0 nel derby prima della sosta per le Nazionali: "Ha dimostrato di essere in crescita - ha esordito - è una squadra che sta entrando in sintonia con l’allenatore Baroni: sta tornando delle buone prestazioni".

La formazione lombarda ha entusiasmo dopo gli ultimi risultati ma soprattutto grande ambizioni per il futuro: "Di certo in salute - ha proseguito - vive di grande entusiasmo: è ostico da affrontare. Finora è la squadra che ha più sorpreso giocando un calcio piacevole: colpisce per l’aggressività, è l’impronta data da Fabregas".

Infine un commento per la gara di domani sera: "Sarà una partita da gustare, contro un avversario bello da affrontare che, sicuramente, all’inizio sarà aggressivo. Dopo concederà degli spazi e lì uno come Vlasic potrà fare male. Sarà uno spettacolo".