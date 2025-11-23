Cagliari, pari col Genoa. L'Unione Sarda in prima pagina: "Non bastano tre gol"
"Cagliari, non bastano 3 gol: pari col Genoa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Finisce 3-3 la sfida della Unipol Domus fra rossoblù isolani e liguri. Una partita con tanti ribaltamenti di fronti ed emozioni con le due squadre che si dividono la posta in palio.
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
