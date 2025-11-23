Spettacolare 3-3 col Cagliari, Il Secolo XIX apre: "Genoa, pari da mal di cuore"

"Genoa, pari da mal di cuore": in occasione della prima pagina di oggi, Il Secolo XIX dedica il consueto spazio al calcio e questo è il titolo scelto. Secondo pareggio in due gare per De Rossi: dopo il 2-2 contro la Fiorentina, ecco il 3-3 contro il Cagliari che di certo non ha fatto annoiare tifosi e addetti ai lavori.

Il mister genoano a fine partita: "Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. L'atteggiamento che ho chiesto ci porta ad essere forse un po' più scoperti, ma io voglio vedere questo".