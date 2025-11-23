Serie B, prosegue la 13ª giornata: tre gare in programma domenica

La domenica della 13ª giornata di Serie B si presenta con tre partite che, pur con obiettivi diversi, hanno tutte un peso enorme per la stagione. Si inizia alle 15:00 con due incontri che promettono tensione e risposte importanti: Mantova-Spezia e Modena-Südtirol.

A Mantova l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma anche dei grandi timori. I lombardi, reduci da settimane non semplici, sanno bene di non poter sbagliare: gli 11 punti raccolti finora tengono la squadra troppo vicina alla zona rossa e lo Spezia, che arriva al “Martelli” da penultima della classe, è un avversario diretto nella corsa alla salvezza. Una partita che rischia di indirizzare il cammino di entrambe. Serve carattere, perché chi uscirà sconfitto potrebbe ritrovarsi immerso in una crisi profonda.

A Modena, invece, il clima è diverso. Il pubblico del Braglia si prepara a spingere una squadra che sta andando forte e che sa di potersi giocare la vetta, almeno momentaneamente. Il Südtirol, però, non è cliente facile: alterna prestazioni, ma quando gira riesce a mettere in difficoltà chiunque. È una sfida che può dire tanto sulle ambizioni dei canarini e sulla reale consistenza degli altoatesini.

Il grande appuntamento della giornata arriva poi alle 17:15, quando Monza e Cesena si ritroveranno l’una di fronte all’altra in quello che è, a tutti gli effetti, il big match del turno. Il Monza vuole difendere il primo posto, mentre il Cesena, quarto, sogna il colpaccio: un successo aprirebbe scenari nuovi e potrebbe accorciare ancora di più una classifica già molto compatta.

Tre partite, tre storie diverse, ma un’unica certezza: questa domenica di Serie B può lasciare segni profondi sul campionato. Tutto è ancora da scrivere, ma i primi indizi importanti arriveranno proprio da questi novanta minuti.

SERIE B, 13ª GIORNATA

Avellino-Empoli 0-2

17' Elia, 45'+2 Saporiti

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Sabato 22 novembre

Padova-Venezia 0-2

9’ Busio, 67’ rig Yeboah

Bari-Frosinone 2-3

12’ Raimondo (F), 21’ Verrete (B), 27’ Bracaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 45’+3 Castrovillari (B)

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Frosinone 25*

Cesena 23

Venezia 22*

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Catanzaro 16**

Reggiana 16

Carrarese 15

Empoli 14

Padova 14*

Virtus Entella 14

Bari 13

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più