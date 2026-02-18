Bodo/Glimt-Inter, Kjetil Knutsen spavaldo: "Dobbiamo avere coraggio e far soffrire l'Inter"

'É una squadra di altissimo livello, è esperta e userà ciò che può usare ma siamo pronti'

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Sappiamo che affrontiamo una squadra europea di altissimo livello. Sono in forma e noi dobbiamo fare le cose a modo nostro, considerando dove siamo. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo ogni giorno da un gruppo affamato di lavoro, sia che ci siano meno 10 gradi o qualsiasi altra condizione". Lo ha detto il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata dei playoff di Champions League contro l'Inter.

"La cosa più difficile con l'Inter è che sono molto abituati ad affrontare squadre che giocano uomo contro uomo e sono estremamente bravi ad aprire prima gli spazi centrali - ha aggiunto -. Ma se recuperiamo palla, sono vulnerabili: è uno dei momenti in cui possiamo colpirli.

L'altro è quando li costringiamo a difendere bassi, e dobbiamo avere il coraggio di farli soffrire". Il tecnico dei norvegesi ha commentato anche le polemiche nel weekend per Inter-Juventus. "Abbiamo già giocato contro squadre italiane e fa parte del calcio. Non credo sia su questo che dobbiamo concentrarci. Capisco che la Juventus ne parli, perché è stata una situazione decisiva e sbagliata - ha aggiunto -.

La discussione riguarda l'uso del VAR: in quali situazioni può intervenire per evitare errori del genere? Spero che si arrivi a questo punto, perché certi trucchi non devono essere premiati. Non è così che deve essere il calcio". "Siamo comunque molto preparati a ciò che ci aspetta contro l'Inter. È una squadra esperta e userà ciò che può usare. Noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita e restare il più possibile lucidi. Sappiamo che c'è sempre una dimensione in più nelle partite, soprattutto a livello internazionale", ha concluso. (ANSA).