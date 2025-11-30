Roma senza mordente, Napoli più intenso e con un super-Neres: 0-1 al 45' all'Olimpico

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio sul campo della Roma grazie alla rete di David Neres.

Meglio il Napoli

Gasperini, oggi squalificato e quindi in tribuna (in panchina il vice Gritti), torna a schierare il centravanti puro, Ferguson, lasciando Dybala in panchina. Una mossa che però, almeno nei primi minuti, non dà i risultati sperati. Anzi, per la prima fase di partita è il Napoli a lasciarsi preferire, per intensità, gioco e caparbietà nei duelli. Era chiaro che sarebbe stata una partita fatta di lotta uomo contro uomo e così è. E, sul campo della Roma (in tutti i sensi), il Napoli ha la meglio. Le azioni più pericolose, infatti, sono di marca azzurra: prima Lang e Hojlund, poi Di Lorenzo sull'esterno della rete, poi ancora Lang a giro ma Svilar è di nuovo attento.

Neres è on fire

Dopo uno squillo della Roma con Pellegrini, su cui è bravo Rrahmani in chiusura, arriva il gol del vantaggio del Napoli. Contropiede letale della squadra di Conte: l'attaccante brasiliano dialoga in velocità con Hojlund e batte in uscita Svilar. Check del VAR per verificare la regolarità del gol: tutto buono, due minuti dopo gol confermato. 0-1 all'Olimpico. Il Napoli continua a spingere anche dopo l'1-0 e staziona nella metà campo avversaria. Quando è la Roma in possesso, invece, non trova spazi in avanti (eccezion fatta per un tiro da fuori di Soulé, non si vede dall'altro lato) grazie all'ottima organizzazione degli azzurri. E il primo tempo si chiude così, senza ulteriori sussulti.