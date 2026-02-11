Gasperini si gode Malen e Zaragoza. Il Romanista in prima pagina: "Super attak"

"Super attak". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sulla Roma e in particolar modo sui nuovi volti dell'attacco giallorosso. La sfida contro il Cagliari ha regalato parecchie soddisfazioni alla formazione di Gian Piero Gasperini, trascinata dalla doppietta di Malen. L'olandese è la guida guida del reparto avanzato romanista, rinfrancato anche dall'arrivo di Bryan Zaragoza: tanti gli spunti dell'esterno, che ha già fatto vedere cose importanti nella Capitale.

La Roma quindi sembra uscita nettamente più forte dal mercato di gennaio ed è pronta a trovare continuità grazie ad un attacco di qualità. Il prossimo step arriverà domenica prossima, visto che i giallorossi faranno visita al Napoli nel big match del Maradona. Una gara che varrà tanto soprattutto nella corsa alla prossima Champions League e che potrebbe consentire ai capitolini di agganciare gli azzurri a quota 49.

La Roma infatti al momento dista tre lunghezze dai campioni d'Italia, proprio come la Juventus che occupa la quarta fila. Gasperini chiaramente confermerà Malen come riferimento offensivo nella gara del Maradona mentre Zaragoza dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle dell'olandese infatti potrebbe rivedersi Dybala, in ballottaggio con Pellegrini. L'altro posto nel 3-4-2-1 romanista invece ricadrà su Soulé, altra arma a disposizione del reparto avanzato giallorosso.