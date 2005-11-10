Lauriente la riprende per il Sassuolo: 2-2 contro la Fiorentina al 65'
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:58Serie A
autore Gaetano Mocciaro
02.11.2026 19:58Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pareggio del Sassuolo con Armand Laurienté al 65'. Scucchiaiata di Matic a imbeccare il francese che sfugge alla marcatura di Jimenez, inciampa e si rialza e infine col destro la manda nell'angolino più lontano. Dubbi su un possibile tocco di mano al cadere, poi fugati dall'intervento del VAR che confermano la regolarità del gol.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:21 Serie AUfficiale
UfficialePaolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: il comunicato e i dettagli del contratto
20:19 Serie A
Atalanta, Sarri: "Non ci aspettiamo una gara semplice. Cerco di esaltare i miei giocatori"
20:07 Serie A
De Roon: "Spero che la strada per vincere con la Roma sia più corta di quella con l'Atalanta"
20:04 Serie ATMW
TMWFiorentina, protesta dei tifosi: "38 euro vergogna, questo calcio non ci appartiene"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi