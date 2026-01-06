L'Inter naviga tra Parma e Napoli. Ma Lautaro deve risolvere il complesso contro le big

Natale e Capodanno l’Inter li ha passati entrambi in vetta, da capolista. Seppur a micro-distanza da Milan e Napoli inseguitori di prima categoria in campionato. Ma nei prossimi due impegni dei nerazzurri, Cristian Chivu si giocherà la posizione da primo in classifica, visto lo scontro diretto con Antonio Conte e gli azzurri. Prima però verrà il turno infrasettimanale a Parma, al Tardini, domani sera e per l'occasione il tecnico romeno ritrova Bonny dopo aver risolto la distorsione al ginocchio sinistro.

Inter-Napoli però coinciderà con la prima giornata del girone di ritorno, oltre 4 mesi prima della fine della stagione. Il che vuol dire - a patto che la rincorsa allo Scudetto rimanga questa - che le due maggiori contendenti per il titolo poi faranno i conti a distanza lungo il resto di un cammino che potrà prevedere curve, ribaltoni e colpi di scena.

Intanto però il primo obiettivo di Chivu è avere in forma smagliante Lautaro Martinez: in gol contro il Bologna, tuttavia si è infortunato alla mano e secondo quanto riportato da Il Giornale, un turno di riposo gli farebbe bene, con Pio Esposito pronto a rilevarlo nel match col Parma di Cuesta. Così potrebbe fare rifornimento e arrivare al pieno delle energie sul ring contro l'ex tecnico Conte e il Napoli. Anche perché il Toro, al netto dei 167 gol siglati in nerazzurro, ha un tabù enorme da sfatare: non segna contro le grandi squadre da un'eternità. Precisamente dal 26 novembre 2023 contro la Juventus, mentre l'ultimo sigillo al Napoli l'ha trovato addirittura nel 2021. Per lo Scudetto però serve fare centro anche nelle occasioni più prestigiose.