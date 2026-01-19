Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 23:25Serie A
Simone Lorini
fonte ParmaLive.com

Stando a quanto riporta DSports, emittente radiofonica argentina, il difensore argentino del Parma Lautaro Valenti, avrebbe attirato le attenzioni del Rosario Central. Il club, che attualmente milita nella Primera Division argentina, guida la classifica da capolista e un rinforzo del calibro di Valenti, sarebbe una ulteriore pedina per staccare le avversarie. Nel Parma, Valenti ricopre ormai in pianta stabile un ruolo da protagonista, giocando sempre o quasi sia nella difesa a tre o a quattro di mister Cuesta.

Quindi, è difficile che nella finestra di gennaio il club possa privarsi di un elemento importante, ma nessuna ipotesi è da escludere. Il club argentino, ha inserito nella lista degli osservati speciali Valenti, soprattutto per la possibile partenza del difensore Facundo Mallo. Tra l'altro, il classe 99 è nativo proprio di Rosario, dunque nel caso in cui in questi giorni questo interesse si dovesse concretizzare, per Valenti sarebbe un ritorno a casa. Per ora però, niente di rilevante, sono attesi però ulteriori aggiornamenti in merito prossimamente. 

