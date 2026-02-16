Borussia Dortmund-Atalanta, i convocati di Palladino: prima in Champions per Bakker

Domani sera l'Atalanta è ospite del Borussia Dortmund per il primo atto del doppio confronto con i tedeschi valevole per il playoff di Champions League, il turno preliminare per accedere agli ottavi di finale.

Il tecnico della compagine bergamasca Raffaele Palladino ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno del Signal Iduna Park di Dortmund di domani sera. Sono 23 i giocatori nerazzurri chiamati a partire verso la Germania, sono rimasti esclusi dalla lista solamente gli infortunati dell'attacco Charles de Ketelaere e Giacomo Raspadori.

Da segnalare anche la prima convocazione in questa Champions League per Bakker, di rientro da un grave infortunio al legamento crociato e il cui percorso di riabilitazione ha previsto una partita con la Primavera prima e con la selezione Under 23 dell'Atalanta, che gioca in Serie C, poi.

BORUSSIA DORTMUND vs ATALANTA, I CONVOCATI DI PALLADINO

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski.

Attaccanti: Krstovic, Scamacca, Sulemana, Vavassori.