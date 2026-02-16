Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno viola.
Marco Piccari
Oggi alle 08:51Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi più importanti della 25ª giornata di serie A .

Due di Cuori

Oggi voglio cominciare dal campo, dalle vittorie e da qualche giocata. Momenti di calcio che or-mai interessano poco, perché il Var e gli arbitri hanno preso la scena togliendo credibilità a questo sport. Delle cose negative parlo dopo, meglio iniziare con Malen che al Maradona, contro il Napo-li, segna una doppietta ai campioni d’Italia. Impatto devastante dell’olandese, che fa reparto ed esibisce tecnica e freddezza dagli undici metri. Se fosse arrivato prima, la Roma avrebbe potuto lottare per qualcosa di molto importante. Notevole la vittoria della Fiorentina a Como. Tre punti conquistati con gioco e sicurezza. È tornato al gol anche Kean, che fuori casa trova la prima rete in campionato. Una boccata d’ossigeno per i ragazzi di Vanoli. Molto importante anche la vittoria del Milan, che non giocherà certo un calcio divertente ed esal-tante, ma l’efficacia di questa squadra è impressionante. Non si ottengono 23 risultati utili conse-cutivi, senza mai perdere fuori casa, solo per fortuna. Squadra concreta che rimane in corsa per il titolo. Chiudo con il Napoli, squadra tosta che nonostante tutto non molla mai: sotto di due gol recupera contro la Roma. L’anima di questo Napoli è gigantesca, tipica del suo allenatore, ma con questo 2-2 abbandona la corsa al titolo.

Due di Picche

Il lato negativo di questa giornata arriva tutto da Inter–Juventus. Un peccato aver rovinato una par-tita che aveva tutti i contenuti giusti di calcio.
L’Inter ha mostrato la sua forza: i suoi giocatori sono sempre in grado di colpire. Esposito fa un gol da centravanti vero, Dimarco continua a distribuire assist e Zielinski è sempre più quello di Napoli. La Juve, invece, ha mostrato gioco, carattere e voglia di fare la partita, ma purtroppo l’analisi non può non considerare quello che è successo alla fine del primo tempo, con l’espulsione inventata per doppio giallo di Bastoni. Parto dall’arbitro. La Penna si è mostrato inadeguato e incapace di leggere la situazione, ma la col-pa non è solo sua: è anche di chi lo ha designato. Rocchi, il “mister” di questa squadra, ha sbaglia-to scelta e le sue linee guida hanno portato al collasso arbitrale. Le scuse non bastano: servirebbero altre decisioni. Al grave ed evidente errore bisogna aggiungere un regolamento assurdo – e lo dico da molto tem-po – che non consente al Var di intervenire sul doppio giallo. Chi ha scritto questo protocollo non ha mai dato un calcio al pallone. Certo, però, un aiuto in cuffia poteva anche arrivare al povero arbitro. Detto questo, bisogna evidenziare anche il comportamento molto brutto di Bastoni che, non con-tento di una simulazione evidente, ha aggiunto anche un’esultanza stile Tardelli Mondiale ’82 all’espulsione di Kalulu. Un gesto irrispettoso verso l’avversario, verso se stesso e verso il calcio. Un grande dispiacere, perché si tratta di un giocatore di livello e della Nazionale. A questo proposito spero che Gattuso valuti questa situazione: servirebbe un messaggio forte del CT per educare anche altri calciatori. Male anche Chivu, che nel post partita parla di errore di Kalulu, giustificando di fatto il compor-tamento di Bastoni. Il tecnico dell’Inter, in una serata, ha distrutto tutto quello che comunicativa-mente aveva costruito in sei mesi. Alla fine è come gli altri: che peccato! Bastoni e Chivu hanno perso un’occasione: potevano dare un messaggio diverso al calcio. Non mi è piaciuto neanche il comportamento di Comolli e Chiellini, che a fine primo tempo si so-no scagliati contro l’arbitro. Un Far West inaccettabile. Avviso ai naviganti: è inutile citare altri casi del passato. Se si sbaglia una volta, non si può sba-gliare sempre. Chi giudica con la sciarpa al collo non è credibile. Chiudo con Gutierrez e Parisi, colpiti da un meteorite: chissà come stanno questa mattina.

Jolly

Il jolly di giornata lo pesca il Napoli. Il giovane Alisson entra e porta energia alla squadra, che pa-reggia contro la Roma una partita che sembrava persa. L’uomo della scossa.

Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
