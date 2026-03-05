Coppa Italia, l'Atalanta riprende la Lazio nel finale. Il Messaggero: "Pari e rimpianti"

Tutto rinviato a fine aprile tra Lazio e Atalanta, inchiodate sul 2-2 ieri sera all'Olimpico nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Qualche rimpianto in più per i biancocelesti, passato in vantaggio per due volte con Dele-Bashiru e Dia per poi subire la doppia rimonta firmata da Pasalic e Musah: "Lazio, pari e rimpianti - sintetizza Il Messaggero nel titolo proposto oggi al centro della prima pagina -. Coppa Italia all'Olimpico, finisce 2-2. Si decide a fine aprile".

Il tecnico biancoceleste Sarri ha parlato così in conferenza stampa: "A livello di prestazione dobbiamo capire che abbiamo giocato alla pari con una squadra forte, l'unica italiana negli ottavi di Champions. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti giocando poi alla pari. Questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione, poi 2-1 o 2-2 tanto a Bergamo sarebbe stata ugualmente una lotta. Per il risultato è chiaro che rimanga un pizzico di rammarico, se abbiamo una colpa è stato arretrare di 30 metri ogni volta che siamo andati in vantaggio. Teniamo molto meglio la linea quando siamo più alti, i centrocampisti si sono tutti schiacciati e abbiamo lasciato questa palla dietro. Questa è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi, hanno dato tutto e non è mancata anche la qualità stasera. Chiaramente tra destra e sinistra abbiamo giocato in maniera estremamente diversa, ma ha ripagato visto il gol di Dele".