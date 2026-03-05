Coppa Italia, l'Atalanta reagisce e riprende la Lazio. L'Eco di Bergamo: "Doppia rimonta"

Nella semifinale d'andata di Coppa Italia emerge la voglia di non mollare dell'Atalanta che, dopo essere andata due volte sotto contro la Lazio, riesce alla fine a strappare il 2-2 (firmato da Pasalic e Musah) che rinvia il discorso qualificazione a fine aprile, quando è in programma il match di ritorno. "Atalanta, doppia rimonta. Con la Lazio finisce 2-2 - recita il titolo proposto oggi in un box in prima pagina da L'Eco di Bergamo -. La squadra va sotto due volte sul campo della Lazio e per due volte risale: l'andata della semifinale di Coppa Italia termina 2-2, la qualificazione si deciderà a Bergamo".

"È stata una partita bella ed equilibrata contro una squadra forte come la Lazio - la dichiarazioni rilasciare ieri il tecnico dei bergamaschi Palladino nella conferenza stampa post partita -. Ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento, sono allenati benissimo. Abbiamo fatto una grande prestazione, specialmente nel primo tempo mandando fuori giri la Lazio con il palleggio. Ci è mancata la scelta finale negli ultimi 25 metri che è fondamentale. Nel secondo tempo dopo il gol preso c'è stata un'ottima reazione, abbiamo pareggiato subito due volte e ci portiamo a casa un ottimo risultato. È stato fatto il primo tempo, è ancora tutto aperto. Vogliamo provare ad arrivare in finale".