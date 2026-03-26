Italia, Gattuso: "Nel primo tempo abbiamo fatto tantissima fatica. Abbiamo gestito bene tutto"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff per la qualificazione al prossimo mondiale: "Dobbiamo ringraziare i ragazzi, sento solo grandissime responsabilità e devo dire che nel primo tempo abbiamo fatto tantissima fatica, ma lo sapevamo. Nessuno ci mette i tappeti rossi, a questi livello non contano i campionati dove giocano i calciatori. Erano avvelenati, hanno provato a palleggiare ma il nostro errore più grosso è stato quando Locatelli si è abbassato per costruire, eravamo troppo piatti. Quando poi hai varietà per la distribuzione dei palloni vengono fuori prestazioni come quelle del secondo tempo. Anche le scelte che ho fatto le ho basate su quello che pensavo. Non volevo perdere energie. Ho lasciato a casa tantissimi giocatori che meritavano, come Orsolini, Bernardeschi e Zaniolo, ma l'importante è parlare tutti la stessa lingua".

Il gruppo è parso molto unito.

"Bastoni oggi non doveva scendere in campo al 99%, Mancini si è allenato con dolore. Vicario era oggi allo stadio, così come Di Lorenzo e Zaccagni. Non ho chiesto nulla a nessuno, ma sono voluti venire e dimostrano grande attaccamento. Vogliamo migliorare, questo è vero, ma oggi la palla scottava e devo ringraziare i tifosi che ci hanno dato una grande mano. Non ho sentito mai fischi, solo applausi e incitamento".

Quanti cambi pensa di fare nella prossima partita?

"Vediamo, abbiamo cinque giorni. Andremo a Coverciano, a casa nostra. E vedremo. Oggi con i 5 cambi hai il 50% di possibilità di cambiare le partite. Abbiamo ragazzi vivi, non mi lamento di nulla. Dispiace per la batosta presa con la Norvegia, potevamo perdere ma non in quel modo. Al primo episodio ci scioglievamo con neve al sole ma oggi non è andata così. Ci abbiamo lavorato e io non volevo mettere pressione urlando e sbraitando. L'ho gestita bene anche io".