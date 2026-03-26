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La Turchia vince, ma Montella sbotta con un giornalista: "Se sbagli un articolo, ti licenziano?"

La Turchia vince, ma Montella sbotta con un giornalista: "Se sbagli un articolo, ti licenziano?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 23:55Serie A
Dimitri Conti

La Turchia ha vinto 1-0 contro la Romania nella semifinale del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma non tutto l'ambiente della selezione anatolica sembra convinto di quanto esibito dalla loro squadra.

Tanto che a Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, nella conferenza stampa post-partita è stato chiesto se abbia intenzione di dimettersi, nel caso in cui la sua nazionale non dovesse centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Piccata, è arrivata la pronta risposta di Montella. Il quale, rivolgendosi al traduttore presente con lui, ha invitato quest'ultimo a tradurre al giornalista che aveva fatto la domanda, un nuovo interrogativo posto a sua volta: "Se tu sbagli un articolo, ti licenziano? Chiediglielo, traduci". Insomma, nonostante la vittoria contro la Romania, non sembra esserci proprio un clima idilliaco attorno alla nazionale turca. Che si giocherà la finale del playoff Mondiale a Prishtina, sul campo del Kosovo che a sua volta ha vinto 3-4 in trasferta in Slovacchia.

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