TMW Retroscena Gattuso, ha iniziato la conferenza solo dopo la fine dei rigori in Galles

Gennaro Gattuso s'è presentato in sala stampa solo dopo la fine dei rigori che hanno sancito il passaggio in finale della Bosnia ed Erzegovina. Il commissario tecnico della Nazionale ha prima voluto seguire davanti a un monitor la lotteria dei rigori che ha decretato la nostra avversaria in finale martedì sera e poi è arrivato per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. "Giocano 4-4-2, giocatori d'esperienza. Stadio caldo, è una squadra con tanti giocatori esperti. Il Galles era totalmente diverso. Sanno chiudersi bene, si appoggiano sugli attaccanti. Sarà un'altra gara difficilissima, come quella di stasera".

Poi in un altro passaggio sempre sulla Bosnia ha aggiunto: "Sarà un'altra partita, noi dobbiamo arrivarci con la condizione giusta e con la giusta mentalità. Ogni gara ha la sua storia. Oggi la priorità non era giocare bene, ma portare la vittoria a casa. La posta in palio era alta, ci sta giocare col freno a mano tirato. Bastava un piazzato sbagliato e ci facevano secchi, invece siamo stati sul pezzo e bravi. Non mi importava la prestazione, ma non mi importa nemmeno in Bosnia. Dobbiamo saper annusare il pericolo e stasera l'abbiamo fatto bene".

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