Lazio, Basic aspetta solo di firmare il rinnovo: non sta valutando altre offerte

Dopo il rinnovo di Marusic, la Lazio vuole presto formalizzare anche quello di Toma Basic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del suo contratto è entrata in stand-by, con il centrocampista che aspetta solo una chiamata dalla società biancoceleste per chiudere. Nessun'altra offerta viene valutata dal croato, nonostante sia in scadenza e possa teoricamente accordarsi con un altro club.

Basic ha detto sì a Sarri e la stima che nutre nei confronti dell'allenatore è ricambiata. L'offerta presentata dalla società di 1,8 milioni di euro netti all'anno è stata accettata e, con la conferma del Decreto Crescita, i capitolini potranno anche risparmiare dei soldi. In carriera vanta 84 presenze e 3 gol con la Lazio, 82 gettoni e 9 reti con il Bordeaux, 75 apparizioni e 11 centri con l'Hajduk Spalato, 25 incontri e 2 gol con l'NK Rudes e 15 partite con la Salernitana. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Croazia, 8 con l'Under 21, con 2 reti all'attivo, e 8 con l'Under 19.