Lazio, Sarri spinge per il rinnovo di Marusic e Basic: sirene di mercato per entrambi

La Lazio riflette sul futuro, fra mercato e rinnovi di contratto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola in un vertice andato in scena a novembre fra il tecnico Maurizio Sarri e il ds Angelo Fabiani, l'allenatore avrebbe espresso la sua volontà in merito ai profili graditi, sia sul mercato che fra quelli che ha già in rosa e gradirebbe che restassero alla base.

Si è parlato dunque di Insigne e Ilic come possibili acquisti per la sessione invernale dei trasferimenti, ma non solo. Il quotidiano infatti riferisce che lo stesso Sarri avrebbe parlato in prima persona con Adam Marusic e con Toma Basic, ovvero due dei cinque giocatori che sono a scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2026 (gli altri sono Elseid Hysaj, Pedro e Matias Vecino). L'intento è quello di capire la loro volontà nel rinnovare il contratto con i biancocelesti.

Entrambi i giocatori godono di grande fiducia da parte del tecnico. Il montenegrino ha ricevuto però già sondaggi già per gennaio da club italiani di livello, ma Lotito non dovrebbe lasciarlo partire. Lo stesso dicasi per Basic che ha avuto interessamenti per giugno, da Germania e Liga (il Betis). Marusic era ad un passo dal rinnovo a giugno, cifre concordate (1,7 milioni e migliorato un bonus), ma Lotito è passato dal sì al no in poche settimane.