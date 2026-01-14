Lazio, Belahyane è in uscita: ci pensa la Cremonese. I dettagli sulla trattativa

Reda Belahyane è uno dei calciatori potenzialmente in uscita dalla Lazio e diverse squadre stanno sondando il terreno per lui. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, ci sta pensando la Cremonese, che vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. L'operazione potrebbe essere facilitata dai buoni rapporti tra le due società, che hanno infatti concluso il trasferimento di Romano Floriani Mussolini la scorsa estate.

Il contratto del classe 2004 scadrà il 30 giugno 2029. In carriera vanta 8 presenze con il Nizza, 35 apparizioni e 3 gol con la seconda squadra dei francesi, 24 gettoni con l'Hellas Verona e 14 partite con la Lazio. Inoltre è sceso in campo una volta con il Marocco e 5 con la Francia Under 18. Con Marco Baroni ha avuto poco spazio, con Sarri ancora meno: la soluzione di un suo addio a titolo temporaneo pare essere la più probabile.