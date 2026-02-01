Verona-Roma andata e ritorno. Accordo tra Lazio ed Hellas per il prestito di Belahyane

"Certi amori fanno dei giri immensi…" eccetera, eccetera. Chissà se lo avrà pensato anche Reda Belahyane, che ha deciso di ritornare all'Hellas Verona. Dopo aver lasciato il Veneto per andare alla Lazio a gennaio 2025, il centrocampista francomarocchino è pronto a fare il percorso inverso è a tornare alla corte dei gialloblù.

Come infatti comunicato da Sky Sport, le due società hanno raggiunto l'intesa sulla base di un prestito secco. Sono 15 in totale le presenze fatte da Belahyane in biancoceleste, nove nel corso di questa stagione dove ha raccolto anche un assist. Al verona, invece, il centrocampista mise a segno 24 presenze e due assist.