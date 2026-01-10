Torino, Petrachi al lavoro: da Obrador fino a Belahyane, tutti i nomi nel mirino del ds

Torino a caccia di rinforzi, da regalare quanto prima al tecnico Marco Baroni. Il ds Gianluca Petrachi, tornato in granata da qualche settimana, è al lavoro in questi giorni per migliorare una rosa che, nella prima parte di stagione ha prodotto i soliti risultati altalenanti che hanno caratterizzato il Toro anche nelle annate precedenti.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui nomi presenti sul taccuino di Petrachi. Per la fascia sinistra, proseguono i contatti con il Benfica per Rafa Obrador (terzino classe 2004 passato in estate al club portoghese dopo aver fatto le giovanili in gran parte nel Real Madrid e avuto delle fugaci esperienze con le maglie di Maiorca e Deportivo La Coruna). Per quanto riguarda la zona centrale della retroguardia, invece, piace David Ricardo del Botafogo.

Provengono dalla Serie A, invece, i due nomi seguiti per rinforzare la linea mediana. Nel mirino del ds granata ci sono infatti Matteo Prati e Reda Belahyane che, rispettivamente nelle file di Cagliari e Verona, non ricoprono esattamente un ruolo centrale.