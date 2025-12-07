Lazio-Bologna, biancocelesti senza Pellegrini. Il terzino sta per diventare papà
Forfait di Luca Pellegrini a poche ore da Lazio-Bologna (calcio d'inizio alle ore 18). Secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi.it, il terzino sinistro sta per diventare papà, per questo non sarà a disposizione del tecnico.
Da capire quindi chi giocherà al suo posto: possibile che vada in campo Nuno Tavares dal primo minuto, ma resta valida anche l'opzione con Lazzari a destra e Marusic sulla fascia opposta.
