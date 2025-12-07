Lazio-Bologna, i 24 convocati biancocelesti: Cataldi torna a disposizione di Sarri
Dopo aver passato il turno in Coppa Italia battendo per 1-0 il Milan con gol decisivo di Zaccagni nel finale, la Lazio si rituffa in campionato dove oggi affronterà alle ore 18.00 il Bologna allo Stadio Olimpico. Match chiave per la squadra di Sarri, per dare continuità a quanto fatto in coppa e rilanciare le proprie ambizioni di raggiungere la zona europea.
Rispetto alla lista diramata dal tecnico toscano per la sfida contro il Milan, c'è un'unica novità ed è data dal rientro di Cataldi. Di seguito l'elenco completo dei 24 convocati:
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.
