Lazio-Bologna, un danese a testa in gol: in Serie A non accadeva dal 1955

Lazio-Bologna è già nella storia del campionato di Serie A, e anche del calcio scandinavo. La partita, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico, è stata caratterizzata dalle marcature di Gustaf Isaksen - poi uscito per infortunio - e Jens Odgaard, che hanno fissato il risultato del primo tempo sul momentaneo 1-1.

Come evidenziato da Opta, la gara di oggi tra biancocelesti e rossoblù è la prima partita di Serie A in cui due calciatori danesi segnano per due squadre differenti nello stesso match, dall'8 maggio 1955. Curiosamente, anche quella partita si giocò allo stadio Olimpico di Roma, inaugurato un paio di anni prima, e fu caratterizzata dalle reti di Hansen e Sorensen in Lazio-Milan, finita 4-2 per i rossoneri.

