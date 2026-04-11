Lazio, ci sono già due nomi in caso di rottura con Sarri: occhi ai Fabio di Serie A

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio resta una delle questioni più delicate in casa biancoceleste. Il contratto in essere fino al 2028 garantisce al tecnico una posizione solida, anche perché un esonero peserebbe per circa 11 milioni di euro lordi sulle casse del club, una cifra che il bilancio non può assorbire facilmente. Inoltre, il presidente Claudio Lotito non è storicamente incline a cambiare allenatore a stagione in corso, mentre lo stesso Sarri ha già fatto sapere in passato di non essere intenzionato a dimettersi, come accaduto nel 2023.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Sarri sta vivendo una stagione particolarmente stressante e chiede maggiore chiarezza su un progetto triennale mai realmente partito, soprattutto a causa delle difficoltà sul mercato. A gennaio qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza per le ambizioni dichiarate. Nonostante tutto, il tecnico e il suo staff sono riusciti a mantenere vivo il gruppo, che oggi può ancora giocarsi un trofeo: un successo in Coppa Italia significherebbe anche accesso all'Europa League.

Se non arriveranno offerte concrete – la Fiorentina resta alla finestra – il matrimonio potrebbe proseguire. In caso contrario, il club valuta alternative giovani e in ascesa: piacciono i profili di Fabio Grosso del Sassuolo e Fabio Pisacane del Cagliari. Una scelta che segnerebbe un cambio di rotta verso un nuovo ciclo tecnico.