Sorteggio Mondiale, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Italia, che occasione"
"Italia, che occasione" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Canada, Qatar e Svizzera: l'urna americana ci fa sognare. Una spinta in più per l'Italia di Rino Gattuso per ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri a marzo si giocheranno tutto nei playoff.
Serie A - Oggi il ritorno del campionato. "Lautaro-Paz vale 10": alle 18 un Inter-Como da primato (e non solo). Sfida nella sfida tra i due argentini a San Siro. La Juve a Napoli soltanto domani: Spalletti teme una notte insonne.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
