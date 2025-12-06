Sorteggio a Washington, Il Messaggero: "Mondiali 2026, girone facile (se ci arriviamo)"
"Mondiali 2026, girone facile (se ci arriviamo)" è il titolo in prima pagina de Il Messaggero che commenta così il sorteggio Mondiale andato in scena ieri a Washington. L'Italia non è ancora qualificata, dovrà farlo attraverso i playoff, e in caso di qualificazione affronterà Canada, Qatar e Svizzera.
Il possibile calendario dell'Italia e del Gruppo B in caso di qualificazione al Mondiale:
Italia-Canada a Toronto venerdì 12 giugno;
Qatar-Svizzera a San Francisco sabato 13 giugno;
Italia-Svizzera (manca l'ufficialità) a Los Angeles giovedì 18 giugno;
Canada-Qatar (manca l'ufficialità) a Vancouver giovedì 18 giugno;
Italia-Qatar (manca l'ufficialità) a Seattle mercoledì 24 giugno;
Canada-Svizzera (manca l'ufficialità) a Vancouver mercoledì 24 giugno.
