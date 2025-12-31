Lazio, col mercato sbloccato torna di moda Batagov. Ci sono anche Napoli e Mourinho

Con il mercato ormai sbloccato, la Lazio è pronta a muoversi per regalare dei rinforzi a Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito dall’emittente turca HT Sport, i biancocelesti sarebbero tornati su Arseniy Batagov, centrale del Trabzonspor.

Il difensore ucraino, classe 2002, era già stato accostato alla Lazio in estate, prima che emergesse la notizia del blocco del calciomercato che avrebbe poi condizionato la stagione della squadra capitolina. Sulle sue tracce sembrano esservi anche Napoli, seppur in posizione più defilata, e il Nottingham Forest, ma anche il Benfica che avrebbe fatto un’offerta da circa 22 milioni di euro.

In questa stagione, Batagov ha giocato 16 partite nel massimo campionato turco, la Super Big, per un totale di 1395 minuti in campo. Due apparizioni anche nella coppa nazionale turca, sempre senza reti.