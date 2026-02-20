Empoli, Dionisi: "Grande gara contro squadra forte. Salviamoci il prima possibile"

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi tratte integralmente dal sito TuttoFrosinone:

Mister, un punto guadagnato o due punti persi?

"Forse all'inizio avremmo detto un punto guadagnato. Ma se penso all'andamento della partita abbiamo avuto due grandi occasioni nel primo e potevamo fare 2 gol nel primo tempo. Questo avrebbe condizionato anche il secondo. Poi il Frosinone ha giocato per vincere ma andiamo a casa con un po di rammarico. Ora giochiamo tutte le partite fino alla fine al massimo."

Lei ha detto la chiave della partita ieri: "sfrutteremo gli spazi". Avete saputo trovare il punto giusto per colpire il Frosinone...

"I ragazzi si applicano, l'abbiamo preparata così dall'inizio alla fine. Ci hanno concesso anche alla fine ma non avevamo la lucidità. Noi abbiamo delle qualità che in queste partite si esaltano. Non abbiamo giocatori da 1vs1 ma sfruttiamo gli spazi. Se le partite si complicano e fanno blocco basso diventa difficile. Ma l'abbiamo interpretata bene dal primo al 70esimo. Ripeto andiamo via con rammarico ma abbiamo messo in difficoltà una squadra che sta facendo benissimo."

Quali sono le squadre demandate a salire di categoria e il ruolo dell'Empoli?

"Una delle prime quattro sicuramente. Penso che per singoli e organizzazione sia il Venezia. Poi Monza e Palermo hanno dei valori individuali alti perché scesi dalla A. Il Frosinone non mi sorprende perché ha giocatori giovani e forti e potrebbe portarli lontano. Probabilmente 3 vanno in Serie A. Noi dobbiamo ritagliarci il nostro spazio cercare di arrivare alla sinistra della classifica perché in alcune partite facciamo fatica perché non abbiamo velocità e dribbling ma fisicità. Mettere la mentalità e arrivare alla salvezza il prima possibile."