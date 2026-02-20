Frosinone, Alvini: "Mi tengo stretto il punto e sono soddisfatto della mia squadra"

Al termine di Frosinone-Empoli, il tecnico dei giallazzurri Massimiliano Alvini ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stirpe. Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni

Il risultato potrebbe non andarle bene fino in fondo, ma l'inizio della partita possiamo dire che ha condizionato il resto della gara?

"All'inizio non abbiamo fatto bene, ma va dato merito all'avversario. Non abbiamo tenuto la linea alta, concedendo loro la profondità. Ci sono meriti nostri ma anche demeriti degli avversari. Poi, specialmente in Italia, si tende a dare valore al risultato. Io lo analizzo perchè dobbiamo guardarlo per la classifica che abbiamo, ma nell'arco dei 90 minuti c'è stata una prestazione di tutto rispetto per la squadra che avevamo davanti."

È evidente che in casa si raccoglie meno rispetto alle prestazioni in trasferta. Si è dato una spiegazione?

"Abbiamo perso l'ultima partita immeritatamente, oggi il pareggio lo accettiamo perchè ci può stare. È logico che in casa provi sempre a fare la partita, trovi squadre che ti allungano e vanno tantissimo in profondità. Può succedere di perdere dei duelli, ma oggi il Frosinone mi è piaciuto, eccezion fatta per alcuni momenti del primo tempo. Non sono assolutamente negativo, alla fine posso dirmi contento perchè il percorso della squadra è straordinario."

Ci ha insegnato che, l'Alvini-pensiero mira sempre al miglioramento. Oggi siete mancati in alcuni momenti: più dal punto di vista fisico o tattico?

"Sulla parte fisica non credo, abbiamo corso e abbiamo credo i migliori preparatori atletici. Noi soffriamo un po' la fisicità, e oggi abbiamo sofferto questo. Concediamo qualche centimetro e qualche chilo a qualche squadra in mezzo al campo. Tenevamo la squadra lunga, abbiamo sofferto ma ripeto: io del risultato e della prestazione fatta, al netto di alcuni errori che cercheremo di migliorare, sono estremamente soddisfatto."

Come sta Monterisi? E poi, sono importanti i giorni in più per recuperare in vista del Catanzaro?

"Sicuramente, giocando oggi, abbiamo accorciato un pochettino. Monterisi si è fatto male, si è sacrificato nella corsa e si è rotto. Speriamo non sia una cosa enorme, perchè abbiamo fuori sia Cittadini che Bracaglia, che si è ammalato. Abbiamo bisogno di lavorare e recuperare, e guardiamo avanti con estrema fiducia."

Andando oltre il risultato, abbiamo visto della confusione, soprattutto nel primio tempo. È mancata un po' l'intesa?

"Oggi avevamo 25 anni in meno di loro, siamo attualmente primi in attesa delle gare di domani. Non ci sono problemi, c'è solo da dare grande merito ai calciatori: abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo saputo riprendere una grande partita. Abbiamo vinto due partite di fila fuori casa, abbiamo pareggiato contro una squadra di grande valore e dobbiamo dare merito ai calciatori per quanto fatto. Non c'è nessun problema"

Oggi l'Empoli si è presentato con un attacco importante...

"Ho parlato di alcuni errori commessi nel primo tempo, ma nell'arco dei 95 minuti c'è da mettere dentro altre cose. Per me è un punto molto importante quello di oggi, che ci fa guardare con positività le 12 partite che mancano."