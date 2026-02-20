Monza, scout sugli spalti di Vukovar-Slaven Belupo. Nel mirino Lovro Banovec
Missione in Croazia per gli scout del Monza. Secondo quanto riportato da The Croatian, il club brianzolo questa sera avrebbe inviato un suo emissario a visionare dal vivo la partita Vukovar-Slaven Belupo, valida per la 23ª giornata della massima serie locale, terminata con il risultato di 1-1.
Nel mirino Lovro Banovec, esterno offensivo classe 2001 del Vukovar, autore finora di una stagione da 18 presenze, 3 gol e 4 assist.
Monza che, dunque, nonostante sia in piena lotta per la vetta del campionato di Serie B continua la ricerca di talenti per il futuro. Possibilmente da presentare sul palcoscenico della Serie A qualora la volata nel torneo cadetto dovesse andare a buon fine.
