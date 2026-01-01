Bologna-Brann 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (16’ st Casale), Lucumi, Joao Mario; Ferguson, Freuler (28’ st Odgaard), Moro (34’ st Sohm); Bernardeschi (16’ st Orsolini), Castro (34’ st Dominguez), Rowe. A disp.: Ravaglia, Pessina, Heggem, Baroncioni, Pobega, Dallinga, Cambiaghi. All.: Italiano
Brann (4-3-3): Dyngeland; Roeve, Pallesen Knudsen, Boakye, Soltvedt (40’ st Dragsnes); Ingason (15’ st Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen (28’ st Holten), Holm (40’ st Finne), Porsteinsson (28’ st Haaland). A disp.: Nilsen, Klausen, Wassberg, Eikrem, Remmem, Sande, Laegreid. All.: Alexandersson
Arbitro: Bastien (Francia)
Marcatori: 56’ Joao Mario (Bo)
Ammoniti: Vitik (Bo), Bernardeschi (Bo), Orsolini (Bo); Holten (Br)
Espulsi: Sorensen (Br)
