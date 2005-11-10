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Lazio, la consacrazione di Isaksen: e ora il rinnovo è una priorità

Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
04.11.2026 06:30Serie A
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Gustav Isaksen è l'uomo in copertina di queste ultime settimane in casa Lazio: ora quel contratto in scadenza 2028 va rinnovato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Da oggetto misterioso a uomo copertina. Ci ha messo oltre tre anni ma Gustav Isaksen sembra finalmente essersi preso la Lazio e lo ha fatto con un mese di ottobre di straordinaria prepotenza e qualità. Rientrato galvanizzato dalla sosta nazionale dove è stato protagonista con la sua Danimarca, l'esterno classe 2001 ha saputo sfruttare l'occasione arrivata per il ko di Cancellieri. Isaksen infatti a inizio stagione aveva giocato col contagocce, appena 160 minuti e una sola titolarità nelle prime cinque partite di Serie A. Da dopo la sosta invece si è preso la scena, 400 minuti in campo in cinque partite con quattro gol realizzati, un assist e una rete annullata per centimetri contro il Parma. Lui che con la maglia della Lazio non era mai riuscito a segnare per due partite consecutive. Finalmente è arrivata la continuità che si chiedeva a Isaksen e ora si inizia a programmare il futuro.

Lazio, il rinnovo di Isaksen è una priorità

C'è una spada di Damocle che pende sulle spalle della Lazio ed è l'incubo dell'ennesima sanzione in ottica mercato. Dopo il saldo zero di quest'estate la società biancoceleste potrebbe ritrovarsi col mercato bloccato a gennaio e questo rappresenterebbe un enorme problema anche in ottica rinnovi di contratto. Per questo la Lazio sta lavorando sui contratti che sono in scadenza tra 2027 e 2028 e i nomi sono tanti. Per Cataldi un prolungamento è una pura formalità, mentre non è da escludere l'addio a parametro zero in estate di Cancellieri oltre a Lazzari e Pellegrini. In ottica 2028 è ai dettagli il rinnovo di Floriani Mussolini e si sta lavorando sul prolungamento di Isaksen almeno fino al 2030, con il danese che andrebbe a guadagnare oltre due milioni netti più bonus. I rapporti con l'entourage dell'esterno sono ottimi, con l'agenzia di danese si sta lavorando anche al prolungamento con adeguamento dell'ingaggio do Oliver Provstgaard e già nelle prossime settimane si proverà a mettere tutto nero su bianco.

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