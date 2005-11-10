Le partite di oggi: il programma di mercoledì 4 novembre

Non mancano le partite da poter seguire quest'oggi, mercoledì 4 novembre 2026.

Termina questa sera la due giorni di Champions League e in data odierna tocca a Napoli e Como scendere in campo in rappresentanza della Serie A: entrambe sono impegnate in trasferta e nella fascia della prima serata. C'è inoltre, nel pieno pomeriggio, anche un match di Europa League in programma, quello tra Rennes e Olympiacos.

Champions League - Fase Campionato (4^ giornata)

18:45 - AEK vs Real Madrid

18:45 - Fenerbahce vs Liverpool

21:00 - Borussia Dortmund vs Real Betis

21:00 - Porto vs Napoli

21:00 - Lens vs Como

21:00 - PSV vs Club Brugge

21:00 - RB Lipsia vs Manchester City

21:00 - Slavia Praga vs Arsenal

21:00 - Viking vs Sabah

Europa League - Fase Campionato (4^ giornata)

16:30 - Rennes vs Olympiacos