Le partite di oggi: il programma di mercoledì 4 novembre
Dimitri Conti
Non mancano le partite da poter seguire quest'oggi, mercoledì 4 novembre 2026.
Termina questa sera la due giorni di Champions League e in data odierna tocca a Napoli e Como scendere in campo in rappresentanza della Serie A: entrambe sono impegnate in trasferta e nella fascia della prima serata. C'è inoltre, nel pieno pomeriggio, anche un match di Europa League in programma, quello tra Rennes e Olympiacos.
Champions League - Fase Campionato (4^ giornata)
18:45 - AEK vs Real Madrid
18:45 - Fenerbahce vs Liverpool
21:00 - Borussia Dortmund vs Real Betis
21:00 - Porto vs Napoli
21:00 - Lens vs Como
21:00 - PSV vs Club Brugge
21:00 - RB Lipsia vs Manchester City
21:00 - Slavia Praga vs Arsenal
21:00 - Viking vs Sabah
Europa League - Fase Campionato (4^ giornata)
16:30 - Rennes vs Olympiacos