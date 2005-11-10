Roma, anche a Manchester lo stesso copione: altra rimonta subita. Gasp: “Episodi decisivi” 

Evidentemente, la rimonta subita contro il Real Madrid non è bastata. In quell'occasione, la Roma si era fatta rimontare dopo essere passata in vantaggio di due reti. Uno scenario che si è ripetuto anche contro il Manchester United: i giallorossi hanno vanificato il doppio vantaggio costruito al termine di un ottimo primo tempo. Nella ripresa, però, il calo è stato evidente. Prima il rigore, molto dubbio, trasformato da Bruno Fernandes, poi la doppietta nel finale di Matheus Cunha hanno completato la rimonta dei Red Devils, allungando la striscia negativa della Roma all'Old Trafford.

Manchester United-Roma, Gasperini: “Speravamo di non vedere più questi rigorini…”

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta, sottolineando le difficoltà incontrate dalla Roma nella ripresa: “Nel momento in cui loro hanno alzato i ritmi, non siamo riusciti a trovare le contromisure giuste. Potevamo fare qualcosa in più”. Il tecnico giallorosso si è poi soffermato sull'episodio del rigore assegnato al Manchester United, che ha riaperto la partita: “È anche vero che questi rigorini si sperava non ci fossero più in Italia, invece dobbiamo vederli in Europa. È qualcosa che dà veramente fastidio. Questi episodi hanno cambiato il risultato”.

Roma, i numeri della partita contro il Manchester United

I numeri evidenziano la superiorità offensiva del Manchester United, con 16 tiri totali contro i 6 della Roma. I giallorossi hanno però centrato lo specchio della porta cinque volte, esattamente come i Red Devils. Superiori i padroni di casa anche per quanto riguarda la gestione del pallone: i giallorossi hanno mantenuto il possesso della sfera per il 48% della gara, completando 420 passaggi con una precisione dell'82%, contro il 52% e i 489 passaggi degli inglesi (85%).